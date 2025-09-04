CHP, Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimine Gürsel Tekin ile birlikte geçici olarak atanan Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'ı kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etti.

İstanbul CHP Kongresi'nin iptali sonrası mahkeme Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetmişti.

4 İsim Yüksek Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi

CHP, İstanbul İl yönetimine atanan isimlerle ilgili harekete geçti. Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap, CHP'den kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.