Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından, bazı ilçe kongrelerine yönelik de benzer kararlar alındı. Ataşehir, Başakşehir, Bakırköy, Esenyurt ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulları, yürürlükteki tedbir kararlarını gerekçe göstererek CHP’nin ilçe kongrelerinin yapılmamasına hükmetti. Bu gelişme üzerine CHP, söz konusu kararlara itiraz ederek Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu. YSK, itirazları görüşmek üzere yarın saat 14.30’da CHP gündemiyle toplanacak.

Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı üzerine CHP Ataşehir İlçe Kongresi'nin yapılamayacağına karar verdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7.Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından ilgi (b)' de kayıtlı yazı ekinde gönderilen İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın sonuç kısmının 3.maddesi gereğince, '39.Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına' karar verilmiştir."

4 İlçede Daha İptal

Öte yandan Ataşehir'in ardından Sarıyer, Bakırköy, Başakşehir ve Esenyurt İlçe Seçim Kurulları da 14 Eylül'de yapılacak olağan ilçe kongresinin iptal edilmesine karar verdi.

CHP YSK'ya Başvurdu

CHP, İstanbul'da bazı ilçe seçim kurullarının kongreleri iptal eden kararlarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) "tam kanunsuzluk" başvurusu yaptı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, partinin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu imzasıyla yapılan başvuruda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının "hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gaspı" olduğu ifadesi yer aldı.

YSK Yarın CHP Gündemiyle Toplanacak

YSK, yarın saat 14:30’da CHP gündemiyle toplanacak.

Dilekçede, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının söz konusu mahkeme kararına dayanarak kongreleri iptal etmesinin "tam kanunsuzluk" teşkil ettiği ileri sürüldü.

Başvuruda, seçimlerin Anayasa'nın 79. maddesi uyarınca yalnızca seçim kurullarının denetiminde yürütülebileceği, başka hiçbir yargı merciinin bu sürece müdahale edemeyeceği belirtilerek, YSK'nin seçim hukukunda "tam kanunsuzluk" yetkisini kullanarak, ilgili ilçe seçim kurullarının kararlarını kaldırması talep edildi.