Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye evinde bir ziyarette bulundu; ikili arasındaki görüşme 50 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 17.00’de Bahçeli’yi ziyaret edeceğini duyurmuştu. Duran, ziyaretin Devlet Bahçeli’nin konutunda gerçekleşeceğini kaydetmişti.
Görüşme Sona Erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.10 sıralarında Bahçeli'nin konutuna giriş yaptı. MHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. 50 dakika süren görüşme sona erdi.
