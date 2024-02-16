5 yıldır yeni binasında hizmet veren Akyazı Devlet Hastanesinde B Grubu hastane olma yolunda çalışmalar başladı. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Akyazı Devlet Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yerinde Değerlendirme Programı kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlere Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Özcan Öktem, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yasin Çatalbaş, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci, Personel Hizmetleri Başkanı Suat Koçak ile Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ali İrfan Çevik katıldı. İlk olarak Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü ziyaret edilirken İlçe Sağlık Müdürü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Şeyda Tok, yapılan çalışmaları anlattı. Daha sonra Akyazı Devlet Hastanesi ziyaret edilirken, Hastane Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar ile hastane idarecilerinin karşıladığı İl Sağlık Müdür Prof. Dr. Aziz Öğütlü, hastanede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

80 yataklı Akyazı Devlet Hastanesinin 100 yatağa çıkarılması ve Sağlık Bakanlığının kriterleri doğrultusunda planlanan çalışmalarla birlikte B Grubu hastane kategorisine yükselme yolunda olduklarını dile getiren Başhekim Dr. Yavuz Tepeçınar, “C Grubu hastane kategorisinde hizmet veren Hastanemizde Bakanlığımızın kriterleri doğrultusunda düzenlemeler yaparak B Grubu hastaneler kategorisine yükselmek istiyoruz. Bunun için ilk etapta yatak sayımızı 100’e çıkarmak ve 2. Basamak Yoğum Bakım Ünitemizi hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bu süreç devam ederken bir yandan da acil servis, fizik tedavi ve diyaliz alanlarımızı genişletmek için çalışma yürütüyoruz. Her zaman olduğu gibi bu doğrultuda desteklerini esirgemeyen İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Aziz Öğütlü’ye yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Amacımız her zaman İlçemize ve bölgemize en iyi şekilde sağlık hizmetini sunmak” dedi.

2019 yılından bu yana yeni binasında hizmet veren Akyazı Devlet Hastanesinin bölgede önemli bir sağlık üssü olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, “Bizim istediğimiz de zaten halkımızın bulunduğu bölgede ihtiyaçlarına cevap verebilmek. Tabi bu sadece hadi yatak sayımızı artıralım, şu kriterleri halledelim demekle olmuyor. Gelişen şartlar doğrultusunda, imkanlar dahilinde bunu başarmak için çalışıyoruz. Hastanelerimizin bu doğrultuda büyüme eğilimi göstermesi bizleri de memnun ediyor. Bakanlığımızın kriterleri doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması adına her zaman olduğu gibi desteğimiz sürecek” diye konuştu. Planlanan çalışmaları yerinde inceleyen Öğütlü, hastanede sağlık hizmeti alan vatandaşlarla sohbet etti.