Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) düzenlenen 5 haftalık 'Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Eğitim Serisi' tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Akyazı SGM'de gerçekleştirilen eğitim programında sağlıklı ve dengeli beslenme konuları ele alındı. Uzman diyetisyen eşliğinde düzenlenen 5 haftalık programda katılımcılara doğru beslenme alışkanlıkları ve günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken püf noktaları aktarıldı. Eğitim serisi kapsamında; 'Sağlıklı ve Dengeli Beslenme', 'Kahvaltıdan Akşam Yemeğine Sağlıklı Seçimler', 'Etiket Okuma ve Sağlıklı Alışveriş Rehberi', 'Popüler Diyetler ve Bilimsel Gerçekler' ile 'Çocuklarda Sağlıklı Beslenme' başlıklarında bilgilendirmeler yapıldı. Katılımcılar program sonunda günlük yaşamda doğru beslenme alışkanlıklarının nasıl oluşturulacağı hakkında bilgi edinirken, merak ettikleri sorulara da yanıt buldu.