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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, dün gece saatlerinde 8 Kasım Mahallesi Millet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen otomobil ile SUV tipi araç çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

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