Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Çamlık Mahallesi İkbal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NET 625 plakalı cip ile ara sokaktan çıkan 34 PMU 527 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kaldırıma çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si çocuk 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Tüm Hakları Saklıdır. Yıldırım Gazetesi - Copyright © 2024

Bu bağlantı sizi https://www.yildirimgazetesi.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.