Bursa'nın Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde dün gece saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, alacak-verecek meselesinden kaynaklanan bir husumet silahlı kavgaya dönüştü ve 4 kişi yaralandı.

Olaya karışan Ahmet N. ve kardeşi Bilal N., dükkanın önünde otururken, alacak-verecek konusunda anlaşmazlık yaşadıkları Tuğberk M. ve Nadir A. ile karşılaştı. Taraflar arasındaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte Tuğberk M. ve Nadir A., silah çekti. Ahmet N. ve Bilal N. ise silahlı saldırıya karşılık verdi. Yaşanan silahlı çatışma, olay yerinde bulunan amatör kameralar tarafından kaydedildi.

Güvenlik güçleri olaya müdahale ederek, yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, yaşanan bu tehlikeli olay, alacak-verecek meselelerinin tehlikeli sonuçlara yol açabileceğine dair bir kez daha uyarı niteliği taşıyor. Yetkililer, vatandaşlara anlaşmazlıkların şiddete başvurmadan çözüme kavuşturulması gerektiği konusunda çağrıda bulunuyor.