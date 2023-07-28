“Mutfaktaki Yangına Benzin Dökülüyor”

Akaryakıta gelen son zammın mutfaktaki yangına benzin dökmek anlamına geldiğini belirten Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkan Yardımcısı İsmail Sali, bu durumdan acilen vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile akaryakıtta ÖTV tutarının artırıldığını hatırlatan İsmail Sali, “Bu değişiklik sonucunda pompa fiyatlarına yüzde 25 oranında, 7 liralık büyük bir zam yapıldı ve fiyatlar 30 liranın üstüne çıktı. Bu zammın, Türk ekonomisine önemli zararlar vereceği açıktır. Zira iki yıldır sürekli yükselen enflasyon daha da artış gösterecektir.” Dedi.

İsmail Sali’nin açıklamaları şu şekilde;

“YANGINI KÖRÜKLÜYORSUNUZ”

“Dereyi geçene kadar vatandaşlarımıza dayı demeyi siyasi bir taktik olarak gören İktidarı bir kez daha uyarmayı uygun buluyoruz. Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı olarak görmekteyiz ki, maddi ve manevi alanlarda yangın yerine dönen ülkemizi ve bu yangında kavrulan milletimizi refaha kavuşturacak adımları atmak yerine yangını körüklüyorsunuz. Milletimizin sizlere verdiği desteği, sizlerden beklentilerini boşa çıkarmaya hakkınız yok. 21 yılıdır bu millet ne istediniz de vermedi? Bu Millet vatanı için, Milli ve Manevi değerler için yeri geldi oyunu, yeri geldi canını vermedi mi? Lütfen şu millete bir kulak verin. Duymuyor musunuz sesimizi? Yeter artık. Evet doğrudur dereyi geçtiniz ancak geçtiğiniz bu dere son dere değil. Önümüzdeki Mart ayında yerel seçimlerde bir dere ile daha karşı karşıya kalacaksınız. Yazık etmeyin millete, yazık etmeyin kaybolan zamana.”

“BU ZAM TÜRK EKONOMİSİNE ÖNEMLİ ZARARLAR VERECEKTİR”

“Borç, zam ve vergiden başka bir ekonomi anlayışınız yok mu? Sürekli bakanların ismi değişiyor ama, imkanlar olmasına rağmen değişmeyen tek şey borç, zam ve vergi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile akaryakıtta ÖTV tutarı arttırıldı. Bu değişiklik sonucunda pompa fiyatlarına yüzde 25 oranında, 7 liralık büyük bir zam yapıldı ve fiyatlar 30 liranın üstüne çıktı. Bu zammın, Türk ekonomisine önemli zararlar vereceği açıktır. Zira iki yıldır sürekli yükselen enflasyon daha da artış gösterecektir. Ayrıca bu zammın fiyat artışlarında ateşleyici etkisiyle birlikte gıda başta olmak üzere, diğer ürünler ve hayatın farklı alanlarında da zam dalgasına yol açacağı öngörülmektedir. Tarım sektöründe hasat dönemi olduğu şu günlerde akaryakıt tüketimi önemli bir yer tutmaktadır. Ancak bu gerçekler ekonomi yönetimi tarafından göz ardı edilmektedir.”

“ACİLEN VAZ GEÇİLMESİ ÇAĞRIMIZDIR”

“İktidar son iki yılda çeşitli yerlerde petrol bulunduğunu müjdeler vermesine rağmen, akaryakıt zamlarıyla karşı karşıya kalmamız hayretle karşılanmaktadır. Akaryakıta gelmiş olan bu zam mutfaktaki yangına benzin dökmek anlamına gelmektedir. Bu durumdan acilen vaz geçilmesi çağrımızdır.”

“REÇETE HAZIR ÇÖZÜM BELLİYDİ”

“Zaten asgari ücretli, memur ve emeklilere verdiğiniz adaletsiz maaş “artış” oranlarınızla umut olmaktan çıkmış durumdasınız. Yeniden Refah Partisi olarak yaptığımız çağrıya hükümet maalesef kulak vermedi. Halbuki reçete hazır çözüm belli idi. Emeklilerimize tıpkı memurlara verildiği gibi refah payının verilmesi, İntibak düzenlemesiyle eski ve yeni emeklilere uygulanan aylık bağlama oranları farklılıklarının giderilmesi, bu konuda da haksızlığın sona erdirilmesi, Milyonlarca vatandaşımızın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesinin bir an önce çıkarılması. Genel Başkanımız Dr. Fatih ERBAKAN’ın da söylediği gibi; Bütçe açığının faturasını vatandaşlara kesen bu uygulamalardan bir an evvel vazgeçilmelidir. Bunun yerine kamuda tasarruf tedbirleri ivedilikle alınmalı ve güçlü bir şekilde uygulanmalıdır. Kamuda israf bitirilmelidir. Denk bütçe mutlaka hayata geçirilerek faiz giderleri azaltılmalıdır.”

“ZENGİNDEN DAHA FAZLA FAKİRDEN DAHA AZ VERGİ ALINABİLİR”

“Ayrıca, dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki oranı düşürülerek; gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi dolaysız vergilerin payı artırılmalı böylelikle zenginden daha fazla, dar gelirliden daha az vergi alan adil bir vergi sistemine geçilmelidir. Bütçe açığının kapatılması, denk bütçenin hayata geçirilmesi için halka ilave yük yüklemek yerine, Yeniden Refah Partimiz’in ortaya koyduğu Milli Kaynak Paketleri’nden istifade edilmelidir. Son olarak da diyoruz ki; Asla ümidinizi kaybetmeyin, geleceğe umutla bakın. Ve Mart ayında da gereken tepkinizi ortaya koyun. Sizlerin sesi ve sizlerin temsilcisi olan yeniden Refah Partisini Belediyelerde işbaşına getirerek hak etmiş olduğunuz hizmete zaman kaybetmeden kavuşun.”

Murat Erdoğan