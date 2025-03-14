İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Umuteli Sosyal Yardım Merkezi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Gıda yardımlarından sıcak yemek desteğine, barınmadan medikal yardımlara kadar geniş bir yelpazede hizmet veren merkez, binlerce kişiye yardım malzemesi veriyor.

İşte Umuteli Sosyal Yardım Merkezi'nin sunduğu destekler:

-Toplam Gıda Yardımı: 6.314

- Düzenli Gıda Yardımı: 528 Aileye 14.356 Kişi

- Ramazan Ayı Gıda Yardımı: 1.118 Aile / 5.541 Kişi

- Gıda Kartı Yardımı: 917 Aile – 4.073 Kişi

- Giyim Yardımı: 143 Aile – 1.948

- Isınma Yardımı: 551 Aile / 2.218 Kişi

- Eşya Yardımı: 123 Aile / 283 Muhtelif Eşya

- Sıcak Yemek Yardımı: 584 Aile / 29.162 Öğün Sıcak Yemek

- Muhtaç Asker Aile Yardımı: 27 Aile

- Medikal Ürün Yardımı: 86 Aile / 54 Cihaz Alımı

- 3. Sevgi Eli Programı: 58 Çocuk

- Barınma Yardımı: 11 Aile

- Evde Bakım: 10 Aile

- Evde Temizlik:76 Aile

-İkiz / Üçüz Bebek Yardımı: 13 Aile

- Diğer Yardımlar: 2 Canlı Kurban Bağışı – 119 Aile

-Glütensiz Koli (Çölyak): 50 Aile