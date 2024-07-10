28 Haziran 2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul seciminde göreve gelen İlhan Çiftçi açıklamalarda bulundu.

"2024-2025 Futbol sezonunda Süper amatör ligde A takım düzeyinde İnegölümüzü temsil edeceğiz.Mütevazi bir kadro ile ligde yer almayı düşünüyoruz.

Ayrıca Alanyurt Gençlik spor kulübümüzün geleceğini de düşünerek yönetim kurulu olarak gerekli planlamamızıda adım adım yapacağız.Bu süreçte önceliğimiz altyapıya önem ve özen göstermek, ileriki yıllarda kulübümüze hem duruş,hem davranış,hemde karakter olarak değer katacak gençler yetiştirmek " diye konuştu.

Başkan İlhan Çiftçi ve yönetim kurulu üyeleri.Kerem Doğan, Kamuran Tekgül,Ceyhan Yalçınkaya,Murat Uygun, Abdurrahman Buluş,Mehdi Hayat,Şaban Ekin,Lütfü Tunç,Orhan Demir,Mustafa Güneş,Taner Aydın,Bayram Kaya,Mehmet Gürbüz,Ertan Güven,Ahmet Değirmenci,Hakan Gölen,Nihat Tüzün ,Barış Aydın,Eser Yusufoğlu,Samet Kavık, Ümit Yumak,Sinan Çiftçi,Umut Cengiz, Fırat İnan, İsa Aydın, Gökhan Yılmaz, Barış Özalp ,Recep Çiftçi, İbrahim Yokuş, Ferit Öznur, Vefa Kaya