Sakarya’nın Akyazı ilçesinde gece saatlerinde alevlere teslim olan baraka kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Dokurcun Azizağa Mahallesi’nde bulunan bir barakada çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek barakayı sardı. Alevlere ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi’nin de (SAKTİM) destek olduğu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın neticesinde baraka küle dönerken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.