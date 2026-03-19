CHP İnegöl İlçe Örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlar sonrası açılan davaları takip etmek üzere Silivri’ye gitti. İlçe Başkanı Zemci Şahin ve beraberindeki heyet, duruşmaları mahkeme salonunda izledi.

Zemci Şahin’den Açıklama

İlçe Başkanı Zemci Şahin, yaptığı açıklamada adil yargılanma olmadığını belirterek, “Suçtan başlayıp sorulara gitmek yerine, suç üretilerek mahkemeler açılıyor. Bugün şahitlik ettiğimiz bu adaletsizlikleri şiddetle kınıyoruz” dedi.

Hukuksuzluk Vurgusu

Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, geçmişte Ergenekon davalarında yaşanan süreçlere dikkat çekerek, “Bugün de aynı yöntemlerle insanlar tutuklanıyor ve Silivri Cezaevi’ne gönderiliyor. Bu hukuksuzlukların hesabı mutlaka sorulacaktır” ifadelerini kullandı.

Demokrasi Ve Adalet Nöbeti

CHP İnegöl İlçe Örgütü, Silivri Cezaevi önünde düzenlenen “demokrasi ve adalet” nöbetine katılarak, Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik kumpasları ve adaletsizlikleri protesto etti. İlçe Başkanı Şahin, “Bu tuzakları kuranlar da bir gün aynı mahkemelerde yargılanacaktır” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.