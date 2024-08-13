Alfa Romeo, ağustos ayı boyunca sürecek kampanyası ile premium kompakt SUV modeli Tonale’de cazip indirim fırsatları ve takas olanağı sunuyor.BURSA (İGFA) - Alfa Romeo, Ağustos kampanyası kapsamında; marka DNA’sını dünyaya tanıtmak amacıyla tasarlanan Tonale’nin tüm motor seçenekleri ve donanım seviyelerinde 300 Bin TL’ye varan indirim olanağı sunuyor.

Alfa Romeo Tonale, Ağustos ayı boyunca 1.990.000 TL’den başlayan fiyatla satışa sunuluyor.

Kampanyada ayrıca Stelvio’ya özel kaçırılmayacak fırsatlar ve Giulia modeli için de 500 Bin TL, 12 Ay yüzde 1,99% faizli kredi veya takas imkânı bulunuyor.