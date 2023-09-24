Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 87 kilo finalinde Ali Cengiz, Macar rakibi David Losonczi’yi 8-7 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda Grekoromen Güreş Milli Takımı adına 87 kg’da mücadele eden Ali Cengiz, altın madalya alarak dünya şampiyonu oldu. Ali Cengiz’ın aldığı madalya, şampiyonadaki bu sene ikinci altın madalya oldu.

Geçtiğimiz günlerde Serbest Güreş Milli Takımı’ndan Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk bronz madalya, Kadın Güreş Milli Takımı’ndan Buse Tosun Çavuşoğlu altın madalya ve Grekoromen Güreş Milli Takımı’ndan Rıza Kayaalp gümüş madalya ile Selçuk Can bronz madalya almıştı.