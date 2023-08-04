Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından Hava Sporları Federasyonu ile birlikte düzenlenen Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Mesafe Yarışması, 6 Ağustos Pazar günü başlayacak.

Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında 6-12 Ağustos tarihleri arasında 2 bin rakımlı Ali Dağı’nda gerçekleşecek yarışmaya 150 sporcu katılacak.

Ali Dağı’nın hava sporlarında vazgeçilmez bir merkez olduğuna dikkat çeken Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Ali Dağı, hava sporlarında gerek şehir merkezine yakınlığı gerekse termik hava akımı ile (sıcak hava sütunu) dünyanın önemli merkezlerinden biri. Buradaki termik sayesinde sporcular zirveden yaptıkları uçuşla değişik yıllarda birçok kez Türkiye mesafe rekorlarını kırarak havada kalabildi. Ayrıca Ali Dağı’nın uçuş yüzdesi çok fazla. Yani yurtdışında Avusturya ya da İsviçre gibi merkezlerde şampiyona boyunca bir iki gün uçuş yapılırken, Ali Dağı’nda ise neredeyse şampiyonanın tamamında uçuş yapılabiliyor. Bu bakımdan Ali Dağı bu tür organizasyonlar için ilk tercih edilen yerler arasında bulunuyor.” dedi.

Başta Ali Dağı olmak üzere Kayseri semalarında renk cümbüşünün oluşacağı yarışmaya ilginin yoğun olması bekleniyor.