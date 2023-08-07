Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ali Dağı'ndaki Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Mesafe Yarışması açılış programına katıldı. Büyükkılıç, “Ali dağına çıkınca da Kayseri’miz bir başka güzel gözüküyor. O açıdan Talas’ımızın bu güzide bölgesi bizim için çok anlamlı” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, yarışmacılar, turizmciler ile vatandaşların yer aldığı ve Talas Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Mesafe Yarışması’na katılarak, yarışmacıların heyecanına ortak oldu.

“KAYSERİ, TURİZMİN EN ÖNEMLİ DESTİNASYONLARINDAN BİRİ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yarışmada yaptığı konuşmada Kayseri’nin, turizmde en önemli destinasyonlardan biri olduğunu vurgulayarak, “Ali dağı yeterince paylaşıldı, söylenecek söz yok ama Kayseri geneliyle bakıldığı zaman hakikaten turizmin en önemli destinasyonlarından biri olarak her alanda rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir boyut içermekte. O açıdan bunu zenginleştirmek, geliştirmek, hem ulusal hem uluslararası boyutta tanıtımına vesile olmak amacıyla sayın valimiz başta olmak üzere canla başla hepimiz burada koşuşturmalar içerisinde gerekli çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.

“ALİ DAĞINA ÇIKINCA DA KAYSERİ’MİZ BİR BAŞKA GÜZEL GÖZÜKÜYOR”

Başkan Büyükkılıç konuşmasında, “Ali dağına çıkınca da Kayseri’miz bir başka güzel gözüküyor” diyerek, “O açıdan Talas’ımızın bu güzide bölgesi bizim için çok anlamlı. Şehrimize yakınlığından kaynaklı olarak her türlü spor için önemli ama yamaç paraşütü ve diğer bu havacılıkla ilgili sporlar konusunda da çok önem arz etmekte. Ben katılımcılara tekrar hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum. Sağlıklı huzurlu bir şekilde inşallah tamamlanmasını temenni ediyorum. Talas’ımızın değerli çalışkan belediye başkanına bu yapmış olduğu gayretlerinden ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“BEN HİÇ BÖYLE BİR MANZARADA KONUŞMA YAPMAMIŞTIM”

Talas Belediyesi Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Mesafe Yarışması’na katılan Vali Gökmen Çiçek ise “Ben hiç böyle bir manzarada konuşma yapmamıştım. Muhtemelen bu konuşmamdan sonra bunun fotomontaj olduğunu söyleyecekler resim yayınlandığında. O yüzden fotoğrafçılar iyi çeksinler, bunun gerçek olduğunu gösterecek şekilde his versinler” diyerek başladığı konuşmasında, Kayseri’den övgüyle söz etti.

Katılımcıların günü anısına fotoğraf çekindiği Talas Belediyesi Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Mesafe Yarışması’nda sporcuların yarışmaya başlaması renkli görüntülere sahne oldu.