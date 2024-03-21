CHP Belediye Başkan Adayı Ali Doğan ve ekibi, dün dört noktada yoğun bir şekilden seçim çalışması yaptılar. İnegöl’deki hava kirliliğine değinen Doğan, “Bu yanlış şehirleşmenin sonucu olarak hepimizin maruz kaldığı hava kirliliği İnegöl’de kanser vakalarını günden güne artırıyor. Hiç bir şey çözümsüz değildir. Belediye Başkanı olmam durumunda bu hava kirliliğini temelden çözeceğiz” dedi.



CHP Belediye Başkan Adayı Ali Doğan, İnegöl Artvin Kültür Derneği, İnegöl Çerkez Adige Kültür Derneği, İnegöl Çorum Alaca Dona Derneği ile Hayriye Mahallesini ziyaret gerçekleştirdi. 31 Mart yerel seçimlerinin yaklaştığı bu günlerde Doğan ve ekibi seçim çalışmalarını hızla yürüyor. İnegöl Çerkez Adige Kültür Derneğinde konuşan Doğan şunları söyledi;

”İnegöl’ümüz coğrafyasıyla, sanayisiyle gelişmiş güzel bir ilçe. Ancak yıllarca yerelde ve genelde yanlış yönetim ve yanlış planlamayla İnegöl hak ettiği yerlere yeterince gelemedi. Evet plan diyorum. Temelde ve ezelde yapılan şehirsel yanlış planlamalar ile ne yazık ki İnegöl olması gereken yerde değil. Bu yanlış şehirleşmenin sonucu olarak hepimizin maruz kaldığı hava kirliliği İnegöl’de kanser vakalarını günden güne artırıyor. İşte dün de Bursa Milletvekilimiz Sayın Kayıhan Pala da bu konuda çok önemli bir açıklama yaptı. Hiç bir şey çözümsüz değildir. Belediye Başkanı olmam durumunda bu hava kirliliğini temelden çözeceğiz. Bu konu çözümlenerek İnegöl halkının gündeminden tamamen çıkaracağız. Ayrıca gençlerimizi ve ailelerimizin güzel vakit geçireceği meşgul olacağı alanlar inşa edeceğiz. Bunlardan bir tanesi Aqua park projemiz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın güzel vakit geçireceği yerler olarak hizmete açacağız. Bilim Kültür Sanat Parkı kuracağız. İçinde su sporları, müze gemi, masal dünyası, su altı dünyası, konser alanları, hayvanat bahçesinin de olduğu çok geniş sosyal ve doğal yaşam alanları yapacağız. Bu projeler yapılabilir projeleridir. İnegöl ve İnegöl halkı bu projeleri hak ediyor. Biz bu projeleri yapmak için İnegöl’e hizmet etmek için sizlerin oylarını istiyoruz. Sosyal demokratların yönettiği belediyeler ortada Nilifer’de, Mudanya’da güzel hizmetler yaptılar. Bizlerde yapacağız. İnegöl’ü bir Nilüfer gibi, Eskişehir gibi yapacağız” dedi.