CHP İnegöl belediye başkan adayı Ali Doğan, bugün Kara Mehmet petrol Doğu garajı bölgesindeki sanayi esnafına ziyarette bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde başkan adaylığı açıklanan Ali Doğan, seçim çalışmaları kapsamında İnegöl'deki Kara Mehmet petrol Doğu garajı bölgesindeki sanayi esnafını ziyaret etti. Seçim çalışmalarına devam eden Doğan, bugün meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri beraber sanayi esnaflarını gezdi.



Sanayi esnafları ile bir araya gelen Doğan, esnaflarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Doğan, Doğu garajnda yaptığı ziyarette şu şekilde konuştu: "Burası İnegöl Doğu Garajı, burası daha yeni yapılan bir inşaat. Daha inşaat kullanılmadan adeta mezbere haline dönüşmüş durumda. Bakın arkamda kadınlarımızın oturduk bir durak var. Karda, kışta, rüzgarda insanlar adeta donuyorlar otobüs ve minibüsü beklerken. Tuvaletlerimiz artık kullanılamaz halde. Yani 40 tane köyümüzün minibüsü yaklaşık 40 tane köyümüzün minibüsü burada kalkıyor. Ama vatandaş burada birinci değil, ikinci değil beşinci sınıf bile hizmet alamıyor. Bunu sonlandıracağız. Bu garajı insanca bir şekle şemale dönüştüreceğiz. Bundan emin olun."



Ayrıca Doğan hayat pahalılığına da değinerek, "Buradaki durağı düşünmeyen senin tencerene koyduğun 200 TL'lik kıymayı düşünmez.Biz kendi ellerimizle yaptık, kendi ellerimizle kurtulacağız. Bu kadar basit, çare var. Bende hanıma 600-700 TL veriyorum pazara gitsin diye. Hanım 4 kişiyiz 700 TL ile ne alabilirim diyor. Bunlar sizin suçunuz değil, bu sizi ağlatanlar suçu. Bunları değiştirebiliriz. İnşallah yerelde, Bursa'da da, Türkiye'de de değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.