Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Batman, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce’de yürütülen planlı ve projeli çalışmalarda çok sayıda adres eş zamanlı olarak didik didik edildi.

Şüphelilerin savcılıklara sevk edilmesinin ardından haklarında; tefecilik, kişilere yönelik nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmaya yönelik dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, zimmet, irtikap, Vergi Usul Kanunu’na aykırılık, resmi belgede sahtecilik ve sahte para kullanma suçlarından işlem başlatıldı.