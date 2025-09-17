Birden fazla konutu olanlara yüksek emlak vergisi uygulanacağı yönünde bazı iddialar gündeme geldi. Türkiye’de mevcut durumda, birden fazla eve sahip olan vatandaşlar, her konut için rayiç bedeli üzerinden emlak vergisi ödüyor. Ancak konut sahipliğine bağlı olarak katlamalı vergi sistemi bulunmuyor.

Konuya ilişkin kaynaklardan edinilen bilgilere göre, birden fazla eve sahip olanlara yönelik ek vergi düzenlemesi yapılmadığı, basına yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Katlamalı emlak vergisi benzeri bir uygulamanın gündemde olmadığı ve Meclis’e sunulacak pakette de böyle bir düzenlemenin yer almadığı aktarıldı.

“Vergide Adalet ve Reform Paketi” tartışması kapsamında katlamalı vergi alınacağı öne sürülmüştü. Ancak kaynaklar, bu iddialara ilişkin herhangi bir hazırlık ya da çalışma yapılmadığını vurguladı.

Yüksek oranlar için çalışma yapılacak

NTV'nin haberine göre hükümet, yüksek artış nedeniyle tepki çeken emlak vergisinde, yetkiyi taktir komisyonlarından alacak. Yeni düzenleme Meclis'e gönderilecek. Düzenlemenin bu yıl yasalaşması gerekiyor. Medyaya yansıyan yüksek vergi oranları da düzeltilecek ve vatandaşın mağdur olmayacağı seviyelerde emlak vergileri oluşturulacak.