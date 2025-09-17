Yaş büyüdükçe nüfus azalıyor. Peki 90 yaşını aşmış ve ilçe tarihinin en eski tanıkları olan yaşlı çınarlarımızın sayısı kaç? İşte cevabı.

İnegöl Belediyesi’nin titizlikle hazırladığı yıllık istatistik raporlarında ilginç veriler yer alıyor. Bu verilerden biri ise nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı.

İlçede yaşayanlar, 0-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-89 ve 90 üstü nüfusu olarak ayrıştırıldı.



Geçtiğimiz yılın verilerine göre 0-14 yaş kategorisinde yaşayan kişi sayısı 69 bin 555 olarak hesaplandı. Verilerde 15-19 yaş grubunda yaşayan lise çağında ki çocukların nüfusu ise 22 bin 354 oldu.

20-29 yaş arasında ki İnegöl’de ki gençlerin nüfusu 44 bin 584 olurken, 30-39 yaş arasında ki nüfus 46 bin 64 olarak kayda geçti. Orta yaş diye tabir edilen 40-49 arasında nüfus 44 bin 283 oldu.



50’SİNDEN SONRA NÜFUSTA SERT DÜŞÜŞ

İnegöl Belediyesinin İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden aldığı verilere dayandırılarak hazırlanan raporda ilçede 50 yaş üstünde ciddi bir nüfus azalışı görülüyor.

Buna göre ilçede ki 50-59 yaş arasında nüfus 35 bin 275’e, 60-69 arasında ki nüfus 24 bin 234’e, 70-89 yaş arasında ki nüfus 15 bin 492’ye geriliyor.



YAŞLI ÇINARLARIMIZIN SAYISI ÇOK AZ

1935 yılından önce dünya gelen ve Türkiye’nin bugünlere gelmesine şahitlik eden 90 yaş nüfusunun ilçede ki nüfusa oranı ise sadece %0,3 seviyesinde. İlçede 90 yaşını devirmiş olup hayatta olan kişi sayısı sadece 500 olarak hesaplandı.