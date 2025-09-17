Asgari ücretli çalışanlar için 2026’nın da ekonomik açıdan zorlu geçeceği öngörülüyor. Yılın ilk sekiz ayında asgari ücret açlık sınırının altında kalırken, Ağustos itibarıyla asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark 5 bin lirayı aştı.

Geçtiğimiz yıl enflasyon beklentisi dikkate alınarak yüzde 30 oranında zam yapılan asgari ücrette, bu yıl da benzer bir artışın gündeme gelmesi bekleniyor.

2026 asgari ücret beklentileri endişe veriyor

Geçen yıl asgari ücret tahminlerini doğru yapan ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, 2026 için zammın yüzde 20 ila 25 arasında olacağını öngördü. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, asgari ücretliler önümüzdeki yıl da açlık sınırının altında bir gelirle yaşam mücadelesi vermek zorunda kalacak.

Ek zam talepleri reddedildi

Ocak ayında 22.104 lira olarak belirlenen asgari ücret, aynı dönemde Türk-İş tarafından açıklanan 22.131 liralık açlık sınırının gerisinde kaldı. Böylece maaşlar daha ödenmeden yetersiz hale geldi. Temmuz ayında gündeme gelen ek zam taleplerinin karşılık bulmamasıyla birlikte, çalışanların yaşadığı ekonomik sıkıntılar sekiz ay boyunca giderek derinleşti.

Asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark açıldı

Asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki makas giderek açıldı. Ağustos ayı itibarıyla dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı olarak açıklanan açlık sınırı 27 bin 111 liraya ulaşırken, asgari ücret ile aradaki fark da tam 5 bin 7 liraya ulaştı.