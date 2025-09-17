Raporda Uluslararası koruma altında kişi sayısı ile Suriye, Afganistan başta olmak üzere diğer yabancı uyrukluklarının nüfusları güncellendi. İşte o rakamlar...

İnegöl İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınan verileri raporlaştıran İnegöl Belediyesi’nin istatistiklerine göre ilçede yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların sayısı bir önceki yıla oranla 1.551 kişi azaldı.



Nüfusu en çok azalan kesim Suriyeliler oldu. İlçede halen ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların sayısı 25 bin 386 olarak görülüyor.

İlçede en çok Suriyeliler ikamet ederken, sayıları az da bir çok ülkeden yabancı uyruklu vatandaşların yaşam sürdüğü raporlara yansıdı.



97 TANESİ KORUMA ALTINDA

Raporda dikkat çeken en önemli ayrıntı ise Uluslararası Koruma altında olan 97 kişinin ilçede ikamet ettiğine yönelik bilgilerin verilmiş olması.

Uluslararası koruma hakkı, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na göre Türk vatandaşı olmayan yabancıların vatandaşı olduğu veya bulunduğu ülkedeki belli sebeplerden ötürü Türkiye'den sığınma talebinde bulunan kişilere hukuki statü olarak tanımlanıyor. Her ne kadar bu kişilerin hangi sebeplerle bu korumayı talep ettikleri belirtilmese de ilçede 54’ü erkek, 43 bayan toplam 97 kişinin koruma kapsamında İnegöl’de ikamet ettikleri belirtiliyor.

Bu statüde olan kişi sayısı 2022 yılında toplamda sadece 11 iken 2023 yılından itibaren ciddi bir artış gösterdi.