CHP İnegöl Belediye Başkan Adayı Ali Doğan, seçim çalışmaları kapsamında Huzur Mahallesi Bitlis Mutki Müzik Derneğini ziyaret etti. Dernek başkanı ve yönetiminin sıcak karşılamasıyla başlayan ziyarette, Doğan dernek üyelerinin sorularını yanıtladı ve projelerini anlattı.

Dernek lokalinde gerçekleşen buluşmada, Ali Doğan'ın konuşmasının ardından, dernek üyeleri kendi sorunlarını ve beklentilerini dile getirdiler. Üyeler, özellikle dernek binasının belediye tarafından temin edilmesi talebini ortaya koydular. Doğan, projeleri arasında tüm dernekleri bir araya toplayacak bir dernekler yerleşkesinin olduğunu belirtti.

Dernek üyeleri ayrıca mevcut belediyeden yeterli hizmet alamadıklarını, yollarının ve kaldırımlarının bozuk olduğunu dile getirdi. Doğan, belediye başkanı seçilmesi durumunda bu sorunları çözeceğini ve herkese adil ve eşit hizmet sunacağını söyledi. Ayrıca, her an ulaşılabilir bir başkan olacağını, makam odası kapısını kaldıracağını ve vatandaşlarla arasında hiçbir engelin olmayacağını vurguladı.

Doğan, "İnegöl'ü sizlerle, muhtarlarla birlikte sorunlarınızı çözerek yöneteceğiz" diyerek, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışının altını çizdi.

Kaynak: HABER MERKEZİ