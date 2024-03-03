Yerel seçimlere sayılı günler kala çalışmalarına yoğun mesai harcayan Ali Doğan, seçimin son düzlüğünde vatandaşlarla sık sık bir araya gelmeye özen gösteriyor. Bu kapsamda CHP İnegöl Belediye Başkan Adayı Ali Doğan ve CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, Ali Baba çeşmesi civarındaki esnafı, kahvehaneleri ve üniversiteli öğrencilerin uğrak yeri olan cafeleri ziyaret etti. İzmir Marşı ile karşılandıkları ziyarette yoğun ilgi ile karşılaşan Başkan Adayı Ali Doğan, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti ve projelerini anlattı.

Ayrıca Doğan, İnegöl'de üniversite okuyan gençlerin sorunları dinledi ve üniversiteli gençlere yönelik projelerinin olduğunu ifade etti. Başkan seçilmesi durumunda gençlik meclisi kurarak gençleri yönetime ortak edeceğini söyleyen Doğan, İnegöl dışından üniversite okumak için gelen öğrencilerin İnegöl'de barınma yeri bulmakta zorlandığını bildiğini, bunun içinde belediye yurtları kurarak bu sorunu çözeceğini belirtti. Ayrıca bir cafede vatandaşlara eşlik etmek için langırt oynayan İnegöl Belediye Başkan adayı Ali Doğan ve CHP İnegöl ilçe Başkanı Zemci Şahin, maddi durumu iyi olmayan ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere ücretsiz üniversite hazırlık kursları verecek merkezler açacağını dile getirdi.



