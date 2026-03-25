UEFA, Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile deplasmanda oynanan maçta yaşananlar nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza verdi.

DEPLASMAN YASAĞI

Sarı lacivertliler; meşale yakılması ve sahaya atılması nedeniyle 30 bin avro para cezası, Avrupa'da bir sonraki deplasman maçında taraftar yasağı ve zararlar gerekçesiyle 20 bin 500 avro para cezasına çarptırıldı.

PLAY-OFF TURUNDA VEDA

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında evinde Nottingham Forest'a 3-0'lık skorla mağlup olan Fenerbahçe, rövanşta rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etse de turnuvaya veda etmişti.