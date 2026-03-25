Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Orta Doğu’daki gelişmeler üzerine bakanlarla bir araya gelerek petrol, gaz ve gübre tedarikinin güvence altına alınmasını görüştü. Modi, parlamentoda yaptığı açıklamada hükümetin yakıt ve gaz arzında ciddi kesintilerin yaşanmaması ve vatandaşların en az etkilenmesi için yoğun çaba gösterdiğini belirtti.

BİRÇOK BÖLGEDE TÜP KUYRUKLARI OLUŞTU

Hürmüz Boğazı'nın kapanması ile başlayan LPG krizinden sonra ülkede fiyatlar hızla yükseldi, sanayi üretimi durma noktasına geldi. Ülkenin birçok bölgesinde uzun tüp kuyrukları oluştu. Yerel basında yer alan haberlerde, gaz kıtlığı nedeniyle Hindistan'ın birçok eyaletinde odun ve bazı eyaletlerde de gübre satışında artış gözlendiğine yer verildi.

YÜZLERCE FABRİKA FAALİYETLERİ ASKIYA ALDI

Gujarat eyaletindeki Morbi şehrinde dünyanın ikinci en büyük seramik karo üretim merkezinde üretim durma noktasına geldi. Kentteki yüzlerce fabrika en az üç hafta boyunca faaliyetlerini askıya alma kararı aldı.

Gaz krizi nedeniyle fiyatların yükselmesi, ülkedeki yoksullara ağır bir darbe indirdi. Gaz tüplerinin karaborsaya düşmesi ve sokak yemeklerinin fiyatlarının hızla artması, karın tokluğuna çalışan milyonlarca yoksulun durumu konusunda endişeye neden oldu. Hindistan'ın yanı sıra Pakistan, Bangladeş, Nepal ve Sri Lanka'yı da etkileyen kriz, enerjiye olan talebi artan bölgenin jeopolitik şoklar konusunda ne kadar kırılgan olduğunu da gözler önüne serdi.