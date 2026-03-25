Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Gazeteci yazar Şamil Tayyar, Bakan Gürlek ile görüşmesini Medya Kritik programında aktardı.

Tayyar, Bakan Gürlek'in 'Özgür Özel'in yüksek perdeden açıklamaları ve bir takım photoshop görüntülere neden cevap vermiyorsunuz' sorusuna "Sayın Cumhurbaşkanımızın bana bir talimatı var. Ben bu talimat gereği susmayı tercih ediyorum. Çünkü bana işine odaklan. Özgür Özel'i de fazla ciddiye alma dedi" cevabını verdiğini ifade etti.

4 TAPUM VAR, MAHKEMEDE ORTAYA ÇIKAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tapu iddialarına dair konuşan Bakan Gürlek "4 tapum var, değerleri 40 milyon TL’yi geçmez. Mahkeme tapu kaydı istediğinde her şey ortaya çıkar” dedi.

ÖZEL YENİ SORUŞTURMADAN HABERDAR MI?

Görevden alınan Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mühittin Böcek ile ilgili yeni bir soruşturmanın olduğunu ifade eden Bakan Gürlek, Özgür Özel'in bundan haberdar olduğu için paniklediğini belirtti.

Tayyar, "Gürlek, “Para transferiyle ilgili devam eden bir soruşturma var. Muhtemelen Özgür Özel bu ikinci soruşturmadan haberdar oldu” dedi" sözlerine yer verdi.

Manisa'daki para teslimi iddialarına dikkat çeken Tayyar "Bakan Gürlek, Manisa'daki hikayeyle alakalı olarak da Özgür Özel'in paniklediğini söyledi. Yani İBB dosyasını gölgelemek ve konuşulmasını engellemek için bu tapu tartışmasını başlattığını, bir de Muhittin Böcek'in Özgür Özel'e verdiği iddia edilen parayla ilgili endişesinden kaynaklandığını ve bunu örtbas etmeye çalıştığını ifade etti" şeklinde konuştu.

ÖZEL'E 1 MİLYON LİRALIK DAVA

Şamil Tayyar, Bakan Gürlek'in CHP lideri Özgür Özel hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açtığını dile getirdi.e yandan Bakan Gürlek'in Özel ile Murat Emir'e açtığı 150 bin liralık davayı kazandığı ve bu parayı AFAD'a bağışladığı belirtildi.