Derince Eski Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcılığına getirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcılığı görevine geçtiğimiz dönemlerde Derince Belediye Başkanlığı yapan Ali Haydar Bulut getirildi. Büyükşehir’in yeni Genel Sekreter Yardımcısı Ali Haydar Bulut, 2004-2009 yılları ile 2014-2019 yılları arasında iki dönem Derince Belediye Başkanlığı, 2009-2014 yılları arasında ise Gebze Organize Sanayi Bölge (GOSB) Müdürlüğü görevlerini yapmıştı. Bulut’a bağlı olacak olan daire başkanlıkları önümüzdeki günlerde belli olacak.

Ali Haydar Bulut kimdir?

Bulut, 1967 Trabzon Vakfıkebir doğumlu. Derince Piri Reis İlkokulu, İzmit İmam Hatip Ortaokulu ve İzmit İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 1991 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1991-1994 yılları arasında İzmit Belediyesi’nde Harita Mühendisi olarak çalışmaya başladı. 1992-1993 yılları arasında Hava Asteğmen olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrinde askerlik görevini yerine getirdi. 1994-1999 yıllarında yeni kurulan Derince Belediyesi’nin Harita Planlama Müdürü olarak görev yaptı. 1999-2004 yılları arasında kendi kurduğu Harita ve Mühendislik işletmesinde çalıştı. 2004-2009 arasında Derince Belediye Başkanlığı yaptı. 2009-2014 yılları arasında Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Bölge Müdürlüğünü üstlendi. 2014-2019 yılları arasında yeniden Derince Belediye Başkanlığı yaptı.