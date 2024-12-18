Mahkeme, sanığın suç işleme olasılığına dikkat çekerek cezanın ertelenmesine veya para cezasına çevrilmesine karar vermedi.

Olay, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasının devre arasında meydana geldi. Ali Koç, deplasman tribününe giderek Fenerbahçeli taraftarların stadyuma alınmamasıyla ilgili bilgi almak istemişti. Koç, tribüne dönmek üzereyken Göztepe tribünlerinden atılan yabancı maddelere hedef olmuş, Göztepe yöneticisi Fatih Özkan tarafından itilmişti. Bu itme sonucu Koç yere düşerken ciddi bir yaralanma yaşamamıştı.

Olay sonrası gözaltına alınan Fatih Özkan, önce ev hapsine alındı, ardından İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde suçlu bulunarak 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Özkan’ın suç işleme eğilimini dikkate alarak cezanın ertelenmesine veya para cezasına çevrilmesine gerek olmadığına karar verdi.

Göztepe Kulübü, olayla ilgili açıklama yaparak, Fatih Özkan’ın resmi bir yönetici olmadığını ve yalnızca görevli olarak bulunduğunu belirtti. Kulüp, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu vurguladı.