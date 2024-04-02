Ali Koç’tan kaptanlara mesaj: “Çıkın o şampiyonluğu bize getirin”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda kongre üyelerinden gelen talepleri aktararak, “Lige devam edeceksek maçlara U-19 ile çıkmanın da bir esprisi yok. Edin Dzeko’ya, Tadic’e, Mert Hakan’a buradan sesleniyorum; sizin istediğinizi genel kurul da istiyor, çıkın ne yapacaksanız yapın o şampiyonluğu bize getirin” dedi.

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yapılıyor. İftar için verilen aranın ardından ikinci kez kürsüye çıkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu. Son 5 sezon ve son 10 sezonda oluşan puan durumunun dev ekrandan katılımcılara gösterilerek, “Fenerbahçe’nin 3 Temmuz kumpasından beri 13 senede 1 kere şampiyon olmasının hiçbir şekilde sportif argümanlarla açıklanması söz konusu değildir. Size şu anlattıklarımdan herhangi bir haksızlığı, bir kere yaşamışlar mı? Hep Fenerbahçe yaşamış. Onun için bugün buradayız. Bugün burada isyanımızı göstermek için toplandık. Bugün burada şahsim için söyleyebilirim, hayatımın en büyük gururunu yaşattınız. Buraya gelip bu haksızlığa karşı isyanı gösterdiğiniz için, Allah hepinizden razı olsun. Bunu görünce Fenerbahçe’nin hiçbir zaman sırtının yere gelmeyeceğini görüyorum. Şartlar ne olursa olsun, kumpaslar ne olursa olsun, Fenerbahçe tek başına da olsa dimdik ayakta duracağının en güzel ifadesi burada bu topluluktur. Sizlerin başkanı olmaktan iftihar ediyorum” diye konuştu.

“Fenerbahçe’yi bu zorbalıklarla teslim alabileceğinizi sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz”

Sarı-lacivertli camiaya da seslenen Koç, “Neden hep Fenerbahçe? Bize neyin diyeti ödetilmek isteniyor. Hangi kirli eller Fenerbahçe’ye operasyon yapıyor. Bu haksızlıklar ne zaman son bulacak? 100 yıllık kulüpleri birbirini çekiştirerek yeni bir kaos mu çıkartmak istiyorlar? Bu saldırıyı yapmayı planlayanlar, siz Fenerbahçe’nin tarihini hiç incelediniz mi? Henüz 11 yıllık kulüpken bile işgal kuvvetlerine boyun eğmeyen, bugün asırlık çınar olan Fenerbahçe’yi bu zorbalıklarla teslim alabileceğinizi sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Hiç ders almamışsınız. Hedef hiçbir zaman değişmiyor, Fenerbahçe. Biz ligden çekilsek kimin otobüsüne kurşun atacaklar? Kimin başkanına kumpas kurup hapse atacaklar? Siz Fenerbahçe’yi tanımamışsınız. Ne boyun eğeriz, ne şampiyonluklar ne kupalar uğruna, inandığımız herhangi bir değerden, ilkeden en ufak taviz vermeyiz. Futbol faaliyetlerini askıya almak; onun arasında ligden çekilmek. Dolayısıyla biz hiçbir zaman yapmamaktansa, itiraz bayraklarını kaldırarak kendi göbek bağını kendimiz kesip, her gün ölmektense bir kere ölmeyi daha iyi yöntem ve yol olacağını düşünerek yola çıktık. Gücü nereden alıyorlar biliyor musunuz; Fenerbahçe camiasının eskisi gibi kenetlenmemesinden. Artık bizler de fabrika ayarlarına dönmeliyiz. Yaptıkları her teşebbüsle bizim daha da sıkı sıkıya sarılacağımızda farkına vardıklarında teşebbüs edemeyecekler. Lütfen buradan giderken bu mesajımı hatırlayın. Bugün burada ne sonuç çıkarsa çıksın, biz yönetim kurulu olarak elimizden geleni sarf edeceğiz hayata geçirmek için” şeklinde konuştu.

“Esas mücadele bugünden itibaren başlıyor”

Genel kurul için stadyuma gelen taraftarlara teşekkürlerini ileten Koç, “Trabzon’dan olağanüstü kenetlenme ile gelmiş, sonuna kadar emeğimizle, kanımızla mücadele etmek istiyoruz dediler. Özet; hiçbir yapmamak en kötü tercih. Ne yapılacaksa kademeli, ölçülü, zamanı doğru olmalı dendi. Kamuoyuna ve yetkililere en güçlü mesajı verirken, bize de en az zarar veren formülleri seçmeliyiz dendi. Haklı olduğumuz yerde haksız duruma düşmemek, gelecekte futbol yüzünden olması muhtemel kavgalarda sorumlu tutulmamak adına futbol faaliyetlerimizle ilgili alacağımız kararlarda, hükümet ve ilgili devlet kurumlarıyla iletişim kurmak, iyi ilişkiler kurarak uğradığımız haksızlıkları anlatmak sorunları çözmek, bir kez daha o yöntemlerle denemek; esas mücadele bugünden itibaren başlıyor. Bu mücadelenin fitilini sizler sağladınız. Aynı kurullar, aynı hakemler, aynı tiyatro olacak” diye konuştu.

Ali Koç’tan kaptanlara mesaj: “Çıkın o şampiyonluğu bize getirin”

Ali Koç, kongre üyelerinden gelen talepleri tek tek anlatarak şunları söyledi:

“Maçlara U-19 ile çıkmanın da bir esprisi yok lige devam edeceksek. Edin Dzeko’ya, Tadic’e, Mert Hakan’a buradan sesleniyorum; sizin istediğinizi genel kurul da istiyor, çıkın ne yapacaksanız yapın o şampiyonluğu bize getirin. Taraftarımıza çağrıda bulundum; seyahat planı yapmayın dedim. 2 Nisan akşamındayız, lütfen Şanlıurfa’ya seyahat planı yapmayın, Süper Kupa bileti rezerve etmeyin. İki opsiyonumuz var, hiç çıkmamak, ikinci opsiyonumuz U-19 takımı ile çıkmak. Büyüklerimizden aldığımız görüş, radikal bir karar olacaksa Süper Kupa ile başlanmalı dendi, ben buna katılıyorum. Sen bize diyeceksin ki, ülke puanı helal olsun yeni bir tarih belirleyeceğiz, ondan sonra rakibimiz kabul etmedi diyeceksiniz diyeceksin. Avrupa’da oynayan takımlar takvimi değiştirecek ama bizim federasyonumuz Süper Kupa tarihini değiştirmeyerek hem şampiyonluk hem de Avrupa yoluna taş koyacak. Dolayısıyla bu maça çıkmayalım diyen o kadar çok insan var ki.”

“Fenerbahçe’siz yapsınlar o formatı”

Türkiye Kupası’nda 2 sezon mücadele edilmemesi görüşünü de aktaran Koç, “Türkiye Kupası’na en az 2 sezon katılmama düşüncesindeyiz. Ticari gelirler iade edilecek zaten külliyen zarar hepimiz için, o tarafı da önemli değil. Önümüzdeki sezon yeni bir format oluyor Fenerbahçe’siz yapsınlar o formatı” dedi.

“Trabzon’a faili meçhul olay çözülene kadar maçlara gitmeyelim opsiyonu var”

Diğer opsiyonları da kongre üyeleriyle paylaşan Ali Koç, “Trabzon’a faili meçhul olay çözülene kadar maçlara gitmeyelim opsiyonu var. Aklımıza yatan opsiyon. Ancak sadece 3 puan değil, 6 puan eksiliyor. Yarışı olumsuz etkileyecek. Yine U-19 ile gidelim deniyor, ona zamanı gelince bakarız. TFF’nin istifaya çağrılması, imza toplanması isteniyor. Federasyon ve kurulları, anladığımız bir anlamda seçim yapılana kadar federasyonun hiçbir seçimine katılmamamız isteniyor. 1959 öncesi şampiyonluklarımız için derhal komisyon kurulup olumlu-olumsuz cevap verilmesi isteniyor. 2011 Süper Kupa’mızın en kısa zamanda oynanması için Beşiktaş ile hareket ederek hakkımızı gasp edenlerden almamız isteniyor. Yayın havuzundan çıkmamız isteniyor, keşke çıkabilsek 3 misli gelir sağlayabiliriz. Kanunen sıkı sıkıya bağlanmış durum, dolayısıyla mümkün değil” diyerek sözlerini noktaladı.

Başkan Koç’un açıklamalarının ardından kongre üyelerinin konuşmalarına geçildi.