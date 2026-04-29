Ağrı, Bingöl, Muş ve Malatya’da son günlerde art arda meydana gelen depremler, Doğu Anadolu’da endişeyi artırdı. Peş peşe yaşanan sarsıntılar, “Büyük bir depremin habercisi mi?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Peki uzmanlar bu depremler için ne diyor?

"10-20 YIL İÇERİSİNDE 7'NİN ÜZERİNDE DEPREM OLABİLİR"

CNN Türk'e konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Geçtiğimiz son 7 gün içerisinde Türkiye ana karası üzerinde 800'ün üzerinde deprem var. Yani günde aşağı yukarı 100 ila 120 tane deprem var. oluyor ülkemizde" dedi.

"Türkiye dünyanın en büyük faylarından bir tanesinde, Kuzey Anadolu fayının üzerinde" diyen Tüysüz, "Akdeniz'de çok önemli faylar var, Doğu Anadolu'da önemli faylar var. Bunlara baktığımız zaman yakın zamanda kırılmasını beklediğimiz, elbette ki zamanı net söylemek mümkün değil ama, mesela Bingöl Yedisu parçası var. 1784'ten bu yana kırılmamış. Aşağı yukarı 250 yılda bir deprem üretiyor. Buna baktığımız zaman önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde burada 7'nin üzerinde bir deprem olma olasılığı yüksek" ifadelerini kullandı.

"MARMARA'DA DEPREM BEKLENTİSİ VAR"

Öte yandan Prof. Dr. Tüysüz'e göre yıkıcı depremin beklendiği bir diğer bölge ise Marmara. Tüysüz, "Biliyorsunuz 17 Ağustos 1999'dan bu yana Marmara içerisinde bir deprem beklentisi var. Tabii hep deprem oluyor ama bu söylediklerimiz 7'nin üzerine yani hasar verebilecek depremler" dedi.

"EN BÜYÜK DEPREM KAYNAKLARINDAN BİR TANESİ"

Sismik hareketliliğin arttığı ve Türkiye'yi etkileyecek bir diğer yerin ise Girit olduğunu belirten Tüysüz, "Girit, 365 yılında 8,5 büyüklüğünde deprem üretmiş bir yer. Bu bölge Türkiye'nin, Yunanistan'ın, Akdeniz'in içerisinde yer aldığı bölgede. En büyük deprem kaynaklarından bir tanesi" ifadelerini kullandı.

"DEPREMİN OLACAĞI ANI BİLMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Türkiye'de sadece karada 700 tane fay hattı var. Bakıldığında depremlerden kaçmak pek de mümkün değil ancak önemli olan tedbir almak. Uzman isim, "Maalesef depremin olacağı anı bilmek mümkün değil, günü bilmek mümkün değil, ayı bilmek mümkün değil. Ama depremin vereceği hasarları hazırlıklı olarak azaltmak mümkün" dedi.