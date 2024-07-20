Bodrum Fenerbahçeliler Derneği, "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü" dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un katılımıyla görkemli bir kutlama gecesi düzenledi. Gecede konuşan Ali Koç, "Siyasetin ismini ve gücünü kullanarak, Cumhurbaşkanımızın haberi olmadan futbolu dizayn etmeye çalışanlara söylüyorum, sonunuz yaklaşıyor," dedi.

Her yıl 19 Temmuz'da geleneksel olarak kutlanan "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü," Bodrum Fenerbahçeliler Derneği tarafından bir eğlence mekanında kutlandı. Geceye Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri, dernek üyeleri ve birçok taraftar katıldı. Ali Koç, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde karşılandı ve taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Gecede, protokol konuşmalarının ardından Ali Koç, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Gürkan Topan’a Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun imzaladığı bir formayı hediye ederken, Topan da Koç’a bir Atatürk portresi hediye etti.

ALİ KOÇ: BİZ YANAK SIKTIRMAYIZ, İLKELERİMİZDEN TAVİZ VERMEYİZ

Organizasyonda konuşan Ali Koç, "Çok yakında İstanbul’da büyük Fenerbahçe mitingi yapacağız. Biz bir sisteme karşı mücadele başlattık. Camiamız sabırsız, dün beni eleştirenler oldu. 'Adam yine aday, yine başkan olacak' diyenlere sesleniyorum, sabırlı olun arkadaşlar. 20-25 yılda kurulan şeyler 20-25 günde değişmiyor. Biraz sabır öğrenin, bizim motivasyonumuzu olumsuz etkiliyorsunuz. Verdiğimiz mücadelenin farkında olun, güzel günler yolda. Bu ülke büyük zorluklar ve yokluklar içinde kuruldu. Fenerbahçe Spor Kulübü bir spor kulübünden çok daha fazlasıdır ve bu hep böyle kalacak. Fenerbahçe ilkeleriyle hedef oldu, bu benim dönemimde zirve yaptı. Büyük başarılar büyük zorluklar sonrası gelir. TFF genel kurulunda da anlattım, 10 yılda bir kupa alamayan bir kulüp ve ilk 5'tekiler kupa alıyorsa, bu mantıklı değildir. İçyapımızda buhran dönemi geçiriyoruz, ama bu sportif açıdan değil, hedef olduğumuz için. Biz şampiyonluk ve başarı için ne yanak sıktırırız ne de ilkelerimizden taviz veririz. Bu duruş devam edecektir, bunun bedeli var ama meyvelerini toplayacağımız günler yakındır. Az kaldı, biz bu sistemi yıkacağız. Bu sistemi derken siyasete girmiyorum. Siyasetin ismini ve gücünü kullanıp Cumhurbaşkanımızın haberi olmadan futbolu dizayn etmeye çalışanlara söylüyorum, sonunuza az kaldı. Adaletsizlikle bezenmiş bir sistem uzun vadeli olamaz. Gereğinden fazla uzun sürdü, bizim istediğimiz adalet ve değişim Türk futbolu için. Rakibimiz bir gün beyaz dediğine ertesi gün siyah diyor. Biz haksızlık yapmayın dedik, ama siyaset organize etti ve bize kumpas kurdu. Keyifle izleyenlerin yarın başına gelecektir," dedi.

"ALİ SAMİ YEN’E LAF ETMEYİN LÜTFEN"

Taraftarın Galatasaray’ın kurucusu Ali Sami Yen ile ilgili tezahüratına müdahale eden Ali Koç, "Benim olduğum yerde Ali Sami Yen’e laf etmeyin lütfen" diye konuştu.

"SABRIMIZ TAŞMAK ÜZERE, 48 SAAT VERDİM"

Transferlerle ilgili bilgi veren Ali Koç, "Bize 3-4 transfer lazımdı: iki kanat, bir stoper, bir forvet. Çağlar’ı ve Maximin’i bitirdik, Oğuz Aydın’ı aldık. Hoca 'iyi oyuncu' getirdin dedi, inşallah öyledir. Sol bek Levent Mercan’ı aldık. Ferdi’yi çok isteyen var, ama Ferdi kalacak. Forvet transferini de bitirdikten sonra kadrolarımızı boşaltıp fırsat transferleri için bekleyeceğiz. En-Nesyri’yi çok istiyorduk, hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere. 48 saat verdim, olmadı B-C-D-E seçeneklerine gideceğiz" diye konuştu.