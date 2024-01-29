MALZEME LİSTESİ:

500 gr kıyma

1 soğan

1 yumurta

1 çorba kaşığı

Galeta unu

Tuz

Karabiber

2 domates

PİLAVI İÇİN:

3 su bardağı pirinç

2 çorba kaşığı tereyağı

Zeytinyağı

Tuz

Su

ÜZERİ İÇİN:

Maydanoz

HAZIRLANIŞI: Köftesi için, kıymayı karıştırma kabına alıyoruz. Soğanını rendeliyoruz, yumurtasını kırıyoruz. Tuz ve karabiber koyup yoğuruyoruz. Galeta unuyla kıvamını ayarlıyoruz. Köfte harcından cevizden biraz daha küçük köfteler yuvarlıyoruz. Tavaya sıvıyağ koyup köfteleri kızartıyoruz. Domatesleri soyuyoruz ve küp doğruyoruz. Köftelerin üzerine domatesi koyuyoruz ve soteliyoruz. Tuz ve karabiberini atıyoruz. Köfte pişince altını kapatıyoruz. Pilavı için, pirinci iyice yıkıyoruz ve süzüyoruz. Pilav tenceresine zeytinyağı döküp pirinci kavurmaya başlıyoruz. Tereyağını ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Tuzunu atıyoruz, pirinci iyice kavurduktan sonra sıcak suyunu veriyoruz. Kapağını kapatarak kısık ateşte pişiriyoruz. Kek kalıbını suyla ıslatıyoruz, fazla suyunu döküyoruz. İçine pilavı dolduruyoruz. Servis tabağına ters çeviriyoruz. Ortasına pişirdiğimiz köfteleri koyuyoruz. Üzerine doğranmış maydanoz serperek servis ediyoruz.