Yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Muğla Huzur Toplantımızda 179 yıllık bir çınar olan Emniyet teşkilatımızın, şanlı üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize müjde verdik.

32. Dönem POMEM İlanı kapsamında, 12 bin polis memuru alımı gerçekleştireceğiz

Lisans mezunlarından 8 bin 160’ı erkek, 1.440’u kadın olmak üzere 9 bin 600;

Önlisans mezunlarından 2.040’ı erkek,

360’ı kadın olmak üzere 2 bin 400…

Yani toplamda 12 bin polis memurumuz

Emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak.

Şimdiden; polis adaylarımıza başarılar diliyorum.

İnşallah yüreği vatan aşkıyla çarpan gençlerimiz, ay yıldızlı üniformalarıyla, ülkemizin huzur ve güvenliğinin tesisinde birer nefer olacaktır" dedi.