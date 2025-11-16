25. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nda (Deaflympics 2025) Türkiye adına ilk madalya Judo branşında geldi. Milli judoka Buse Tıraş, gösterdiği güçlü performansla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 25. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nda judo branşında 57 kiloda mücadele eden Buse Tıraş, sabah seansında çıktığı karşılaşmalarda Japon, Ukrayna ve Hindistanlı rakiplerini ippon ile mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi.

Turnuvanın en dikkat çeken sporcularından biri olan Tıraş, finalde son olimpiyat şampiyonu Portekizli rakibi Paula ile karşılaştı. Normal süresi berabere tamamlanan final mücadelesi, altın skora uzadı. Altın skor bölümünde 1-0’lık sonuçla rakibine mağlup olan milli sporcu, organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı.