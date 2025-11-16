Ercan, Kanal D’de katıldığı programda, beklenen İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulunarak depremin merkezinde yer alacak iki bölgeyi ve ilgili ilçeleri açıkladı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, yaptığı uyarılar nedeniyle kendilerine “korkutuyorsunuz” eleştirileri geldiğini belirterek, deprem bilimcilerinin toplumu önceden hazırlamak zorunda olduğunu vurguladı ve korkutmakla suçlamanın çağ dışı bir yaklaşım olduğunu söyledi.

“Yapılaşma yanlış zeminlerde yoğunlaştı”

55 yıldır deprem alanında çalıştığını belirten Ercan, Türkiye’de dar gelirli vatandaşların çoğunlukla zayıf zeminlerde yaşamak zorunda kaldığını ve bu nedenle depremlerde ağır hasar gördüklerini ifade etti.

Yapılaşmanın 20. yüzyılın ortalarından itibaren yanlış zeminlerde yoğunlaştığına dikkat çeken Ercan, gevşek, sulak ve tarım toprağı üzerine inşa edilen binaların deprem sırasında üç ila beş kat daha fazla sarsıldığını belirtti.

“Küçükçekmece ve Silivri açıkları”

Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul’un altından geçen aktif bir fay hattı bulunmadığını belirterek, beklenen depremin Kuzey Marmara Fayı üzerinde, kıyının yaklaşık 25 kilometre güneyinde meydana geleceğini açıkladı.

“Küçükçekmece’nin 25 kilometre güneyi. Beklenen büyüklük: 6.4 – 6.8! Derinlik: 7–10 kilometre. Silivri açıkları. 2025’teki 6.2’lik deprem gerilimi azalttı. Olası büyüklük 6.9 – 7.1 aralığına geriledi. Benim uzun erimli kestirimlerim en erken 2065–2075 aralığını işaret ediyor. 1999’dan beri ‘her an olacak’ deniyor ama olmadı. Bilimsel veriler yakın zamanı göstermiyor. Deprem mutlaka olacak ama doğru zemin ve doğru bina seçimi hayat kurtarır. Nerede yaşadığınız, hayatta kalıp kalamayacağınızı belirler.”