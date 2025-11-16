Filistin’de hayatını kaybeden çocukların hatırasını yaşatmak amacıyla Arnavutköy’de 10 bin fidan dikilerek, "Gazze Hayat Ormanı" oluşturuldu.

"Gazze Hayat Ormanı" fidan dikim programı, Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Arnavutköy Belediye Başkan Danışmanı Kemal Aygenli, Filistin’e Destek Platformu Başkanı Mehmet Güney, ORFAMDER Başkanı Mehmet Irız ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Birliği Genel Sekreteri Münir Said ile çok sayıda öğrenci ve vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Arnavutköy Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü, Filistin’e Destek Platformu ve ORFAMDER iş birliğiyle düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda Filistinli çocukların sahnelediği yöresel "debka" dansı ve "İnsanlık Nerede" temalı gösteriler duygusal anlara sahne oldu.

"Bu fidanlar Filistinli çocukların umududur"

Arnavutköy Belediye Başkan Danışmanı Kemal Aygenli, yaptığı konuşmada Gazze’de yaşanan zulme karşı duyulan ortak acıyı vurguladı. Müslümanların bir bedenin parçaları gibi hareket etmesi gerektiğini belirten Aygenli, "Bugün dikilen her fidan, siyonist zulme karşı bir umut ve direnişin sembolüdür" diyerek, Filistinli şehit çocukları rahmetle andı. Aygenli, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nun bu tür dayanışma faaliyetlerine tüm imkanlarıyla destek verdiğini ifade etti.

Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, 6 hektarlık alanda endüstriyel plantasyon yapılacağını belirterek, "Ormanlarımız yanınca yeniden dikiyoruz, bugün ise gönüllerimiz yandığı için dikiyoruz" dedi.

Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Birliği Genel Sekreteri Münir Said ise konuşmasında modern tarihin en büyük suçunun Gazze’de işlendiğini belirterek, "Burada dikilen her fidan, soykırıma karşı insanlığın hafızasında yükselen bir ses olacak" dedi. Said, Arnavutköy Belediyesi’ne Filistin davasına sunduğu katkı nedeniyle teşekkür ederek, tüm dünya belediyelerini benzer girişimlere davet etti.

İstanbul genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen Gazze temalı resim yarışmasında dereceye giren eserler etkinlik alanında sergilendi.

Filistin’de şehit edilen 30 bin çocuğun hayallerinden ilham alınarak hazırlanan kartların fidanlara bağlanması ise etkinliğin en duygusal anlarından birini oluşturdu. Programın sonunda Grup Nefer, Filistin’e adanan eserleri ile dinleyecilere unutulmaz bir konser sundu. Gazze Hayat Ormanı’na toplam 10 bin fidan dikildi.