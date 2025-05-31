Yerlikaya, “Her zaman söylediğimiz gibi bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 360 suçlunun ülkemize iadesini sağladık” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığı’nın, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Daire Başkanlıkları koordinasyonunda İstanbul, Antalya ve Artvin İl Emniyet Müdürlükleri ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda; bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aranan S.A. Kuzey Makedonya’da, uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan G.K. Almanya’da, örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu kaçakçılığı yapan M.Ş. Hollanda’da, yine uyuşturucu ticareti suçundan A.S.A. Fransa’da yakalandı. Kasten öldürme suçundan kırmızı difüzyon mesajıyla aranan E.B. Rusya’da gözaltına alınarak Türkiye’ye iade edildi.

Ulusal düzeyde aranan M.T. bilişim suçları, çocuk istismarı ve tehdit gibi çeşitli suçlardan Gürcistan’da, nitelikli kasten öldürme suçundan aranan K.Ç. ise yine Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar” dedi.

Operasyonda görev alan Adalet Bakanlığı çalışanlarına, INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığı'na, İstanbul, Antalya ve Artvin İl Emniyet Müdürlükleri ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na teşekkürlerini iletti.