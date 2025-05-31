Balıkesir’in Erdek ilçesinde dün gece meydana gelen kavgada Nurettin Keskin (36) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün gece saat 23.30 sularında Atatürk Mahallesi Molla Ahmet Sokakta meydana geldi. Selahattin N. (36) ve Bulut N. (34) sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle ile Nurettin Keskin ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Nurettin Keskin sopayla darp edilerek ardından kesici alet ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Nurettin Keskin’in kanlar içerisinde yerde kalmasının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtılar. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Nurettin Keskin’in hayatını kaybettiği belirlenirken Selahattin N. ve Bulut N. yakalanarak polis tarafından gözaltına alındı.

Keskin’in cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.