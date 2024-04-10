İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı. Yerlikaya, bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, Ramazan Bayramı'nda kalbimizin tüm mazlumlarla birlikte atacağını belirtti. Bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve mutluluklar getirmesini diledi. Yerlikaya, mesajında şunları kaydetti:

"11 Ayın Sultan Ramazan-Şerif’i uğurlarken, bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri Ramazan Bayramına eriştiren Rabbimize şükürler olsun. Ramazan boyunca olduğu gibi Ramazan Bayramında da kalbimiz başta Filistin olmak üzere tüm mazlumlarla birlikte atacak. Ramazan Bayramımız ülkemize, Milletimize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve mutluluklar getirsin. Bayramımız mübarek olsun."