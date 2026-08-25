Soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şirket ve 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada örgütün faaliyetleri, mali ilişkileri, şirket ve dernek bağlantıları ile suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları mercek altına alındı. Firari şüphelilere yardım ettiği öne sürülen kişi ve yapıların da araştırıldığı belirtildi.

Soruşturmanın ilk dalgası 13 Ağustos’ta gerçekleştirilirken, elde edilen yeni deliller doğrultusunda 21 Ağustos’ta ikinci operasyon düzenlendi. İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla’da gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 12’si yakalanırken, bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İstanbul’daki operasyonlarda Tek Düzen uygulamasının kurucusu olduğu belirtilen Osman Sert, Hisar Sağlık Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri İsa Ateş ve Taner Çetin ile Aurora Bilişim bağlantılı bazı isimler hakkında işlem yapıldı. Konya ve Mersin’de de soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Firari olduğu belirtilen Hilmi Tuna Kuriş’in yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandığının tespit edilmesi üzerine Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun bölgesinde operasyon düzenlendi. Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz ve kaçış organizasyonuna yardım ettiği değerlendirilen Mehmet Özmen yakalandı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin şirket ve diğer yapılar üzerinden örgütle olan mali, ticari ve organizasyonel bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemelerin devam ettiği bildirildi.