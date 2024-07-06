İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Fatih Mahallesi’nde 320 ton asfalt sererek sokakları modern görünüme kavuşturdu.

İzmit Belediyesi vatandaşların ulaşımdaki konforunu arttırmak adına çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Fatih Mahallesi’nde bulunan Uygur Caddesi, Selman Sokak, Baharlı Sokak, Taşköprü Caddesi ve Baş Sokak’ta yapılan asfalt iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar sırasında ekipler tarafından 320 ton asfalt kullanıldı. Bölge sakinleri çalışmalardan dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, çalışmaların kentin dört bir yanında devam edeceğini belirtti.