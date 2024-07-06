İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum mitinginde taşlı saldırıyla ilgili dava sürecinde savcı, esas hakkındaki görüşünü sundu. Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müşteki avukatları ve bazı sanıklar da hazır bulundu.

Savcı, tüm sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti ancak saldırının örgütlü olmadığını iddia etti. Mütalaasında, 28 sanığın yargılandığı davada yaşananların bireysel eylemler olduğunu vurguladı.

Müşteki Avukatlarından Organize Saldırı İddiası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mustafa Aşık, müvekkilinin Erzurum'a gelmeden önce aleyhine pankartlar asıldığını ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yönlendirme gücüne sahip kişiler tarafından paylaşımlar yapıldığını ifade etti. Aşık, "Saldırı, sosyal medya üzerinden canlı yayınlanmıştır. Sanıkların olay yerine tesadüfen geldiği savunmaları dosyadaki delillerle çelişmektedir. Olayın organize olduğu konusunda şüphelerimiz vardır ve bunun araştırılmasını talep ediyoruz," dedi. Müşteki avukatlarından Kemal Polat da sanıkların tesadüfen bir araya gelmediğini ve saldırının olası kast ile gerçekleştirildiğini belirtti.

Sanıklara İstenen Cezalar

İddianamede, Barış S., Cengiz E., Şenol Ç., Abdulhakim U. ve Murat A. için "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 yıl 6 ay ile 4 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor. Ahmet K., Doğukan K., Enes Y., Emrah T., Abdullah A., Dursun P., Ferdi S., Furkan K., Muhammed Haktan S., Muhammet Emin Ö., Oğuzhan U., Osman K., Ömür K., Serhat K., Serhat M., Soner H., Vefa Ö., Yakup Emre A., Muhammed Ç., Muhammed K., Muhammed Akif K. ve Yunus Emre D. ise "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" ve "silahla basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından 2 yıl 9 ay ile 8 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları isteniyor.

Duruşma 17 Temmuz'a Ertelendi

Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi, savcının mütalaasına karşı savunma yapmaları için müşteki ve sanık avukatlarına süre tanıdı. Duruşma, 17 Temmuz 2024 tarihine ertelendi.