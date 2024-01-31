Akşam saat 23.00 sularında İnegöl'de hayatını kaybeden Nevzat Kaçar'ın Hamidiye Mahallesi'ndeki evine taziye ziyareti yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş daha sonra taziye evine davet ettiği İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'la birlikte evden ayrıldı. Makam arabası yerine taziye evine şahsi arabasıyla gelen Alper Taban'ın aracına binen Başkan Aktaş özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Aktaş'ın İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın yeniden aday gösterildiği müjdesini vererek, tebrik ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye taziye evinde "İnegöl'de kim aday gösterilecek" sorusuna yanıt veren Başkan Aktaş'ın "Yarın öğrenirsiniz" cevabını verdiği öğrenildi.

Kaynak: MURAT AVCI