Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Saadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli sıfatıyla ifadeye davet edildi.

YAKALAMA KARARI BULUNMUYOR

Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması nedeniyle ifadeye çağrılırken hakkında herhangi bir yakalama kararı bulunmuyor.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERECEK

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile EuroLeague maçı için Milano'ya giden Saran'ın, yurt dışından dönünce İstanbul Adalet Sarayı’na getirilerek şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi.

EVİNDE ARAMA YAPILIYOR

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Sadettin Saran'ın evinde yaklaşık 1.5 saattir arama yapıldığı belirtildi.

HIZLICA ÜLKEYE DÖNME KARARI ALDI

Basketbol maçı için İtalya’ya giden Sadettin Saran, planlarını değiştirerek yarın sabah ifade vermek için hızlıca ülkeye dönme kararı aldığı ve söz konusu iddialarla ilgili çekindiği hiçbir şeyin olmadığı ifade edildi.