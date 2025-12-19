İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu operasyonunda yeni dalga yapıldı. Oyuncu Ezgi Eyüboğlu da bu operasyonda gözaltına alındı.

Ancak bu operasyona paralel olarak başka bir operasyonun yürütüldüğü de ortaya çıktı. İnfluencer adı altında etkinlikler düzenleyen ve fuhuş şebekesi kuran kişiler de mercek altında. Operasyonda “Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.

Operasyonda dikkat çeken isimlerden Gizem Türedi'nin Miss Antalya 2023 güzellik yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

Aynı şekilde Mehmet Ali Gül ve Mehmet Güçlü’nün özel jetli seyahatlerinden fotoğraflar ise dikkat çekti.