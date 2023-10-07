Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, televizyonda canlı yayına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 5 büyük belediye içinde temel ihtiyaç hizmetlerini en etkili bir şekilde kendilerinin sağladığına dikkat çekti. Başkan Aktaş, şunları söyledi:

İstanbul'un nüfusu 15 milyon, Bursa'nın nüfusu 3,5 milyon. ortalama 5 katı. İstanbul'un gelirinin de bizim 5 katımız olmalı, ama öyle değil, 7,5 katı. Peki bu hizmete nasıl yansıyor?



Muhalefetin büyükşehir belediyeleri, 'Hükümet bizi engelliyor' diyor. Neyi yapmak istediniz de yapamadınız? İlk 5 büyükşehirin arasında en ucuz ekmek Bursa'da. Ulaşımda da en ucuzu Bursa'da. Su fiyatında da en uygunu bizde. Ama altyapıyla alakalı çok yoğun çalışmalar yapıyoruz.



Muhalefetin büyükşehir belediyeleri, bütçeden daha fazla pay almalarına rağmen bizden daha pahalı hizmet veriyor.

"Son iki yılda deprem ve pandemi gibi zorlu süreçleri aşmamıza rağmen, verdiğimiz vaatlerin yüzde 82'sini hayata geçirdik"