Yeni sezonda TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Bursaspor'da, saha dışındaki yönetimle ve finansal başarılar taraftarın büyük desteğiyle büyümeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulübün 2026-2027 sezonunda giyeceği yeni tasarım formalar, kulübün resmi store mağazalarında taraftarlarla buluştu.

Stadyum mağazasında satışa sunulan formalara yeşil-beyazlı futbolseverler ilk günden itibaren yoğun ilgi gösterdi. Kulübün bu sezon için koyduğu 100 bin forma satışı hedefi adım adım gerçekleştirilirken, dijital kanallar üzerinden yürütülen ön satış sürecinde 30 bin adedin geride bırakıldığı bildirildi.

"Hedefe kısa sürede ulaşacağız"

Forma satış rakamları ve süreç hakkında taraftarlara teşekkür eden Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün stadyum mağazamızda satışa sunduğumuz yeni sezon formalarımıza gösterdiğiniz yoğun ilgi ve teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. 100 bin forma satışı hedefiyle çıktığımız yolda ön satışta 30 bini aşmayı başarmıştık. Mağaza satışlarıyla birlikte koyduğumuz hedefe kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Her biri yoğun ilgi gören 6 yeni formamızın yanı sıra, büyük geneli teslim edilen Fetih formamızın sevkiyatlarını bu hafta tamamladıktan sonra mağazada satışa sunacağımızı hatırlatıyor ve kulübümüze olan desteğiniz için teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA